Конор – Умару Нурмагомедову: «Уже четверо бойцов из твоей семьи попались на стероидах»
Конор Макгрегор обвинил братьев Умара Нурмагомедова в исполнении допинга.
«Твой младший брат попался на стероидах. Уже четверо из твоей семьи попались на этом во время бойцовской карьеры», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
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Да и от Конора смешно такое читать, который из-за химии уже даже в полусредний не помещается и UFC пришлось даже с юсада перестать сотрудничать.