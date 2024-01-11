Конор – Умару Нурмагомедову: «Уже четверо бойцов из твоей семьи попались на стероидах»

Конор Макгрегор обвинил братьев Умара Нурмагомедова в исполнении допинга.

«Твой младший брат попался на стероидах. Уже четверо из твоей семьи попались на этом во время бойцовской карьеры», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

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