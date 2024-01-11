Конор – Умару Нурмагомедову: «Уже четверо бойцов из твоей семьи попались на стероидах»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор обвинил братьев Умара Нурмагомедова в исполнении допинга.

«Твой младший брат попался на стероидах. Уже четверо из твоей семьи попались на этом во время бойцовской карьеры», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

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4 комментария
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Хабиб забрал душу Конора 6.10.18.
Да и от Конора смешно такое читать, который из-за химии уже даже в полусредний не помещается и UFC пришлось даже с юсада перестать сотрудничать.
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Конор такими разгонами реванш с Хабибом хочет устроить?
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Сказал человек сидящий на анаболиках. Даже USADA ушла из UFC из-за Конора. 😂
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Ответ АланСмити
Хабиб забрал душу Конора 6.10.18. Да и от Конора смешно такое читать, который из-за химии уже даже в полусредний не помещается и UFC пришлось даже с юсада перестать сотрудничать.
продавец билетов, с острой болью в одном месте от поражения до сих пор оправится не может..))
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