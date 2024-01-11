Де Ла Хойя раскритиковал Мейвезера за пробежку с Гарсией: «До тренировки Райан хотел драться с Хейни, а после – с Ромеро»

Оскар Де Ла Хойя послал Флойда Мейвезера.

«До пробежки с : хочет драться с Хейни. После пробежки с Флойдом: Райан хочет драться с Ромеро.

Мы в Golden Boy работали с Гарсией, как только он стал профи. Вместе мы сделали его самой большой звездой в боксе.

Мы сделаем ему бой с Ромеро в рамках грандиозного карда. Как мы всегда и делали.

Флойд, если хочешь поделиться с Райаном секретом своей защиты, то все хорошо. Если ты действуешь как промоутер, то иди ##### [к черту]», – написал в соцсетях .

Поп-звезда бокса разошелся с женой сразу после родов. Нормально?