Хейни – о Гарсии: «Если он такой хайповый боец, то почему лишь один раз дрался в PPV-турнире?»

Дэвин Хейни усомнился в популярности Райана Гарсии.

«Если Райан такой популярный, почему он дрался на PPV-турнире только один раз? Почему он не смог собрать солдаут на арене, на которой дрался?», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу .

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