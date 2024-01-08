Хейни – о Гарсии: «Если он такой хайповый боец, то почему лишь один раз дрался в PPV-турнире?»

Теги легкий вес бокс Райан Гарсия Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Дэвин Хейни усомнился в популярности Райана Гарсии.

«Если Райан такой популярный, почему он дрался на PPV-турнире только один раз? Почему он не смог собрать солдаут на арене, на которой дрался?», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Дэвин Хейни.

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