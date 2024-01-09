Умар Нурмагомедов: «Я готов, но ни один боец ​​дивизиона не хочет выходить против меня. Плевать, можно и соперника без рейтинга»

Теги UFC MMA Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Умар Нурмагомедов заявил, что готов драться с соперником без рейтинга.

«Меня часто обвиняют в длительных перерывах между боями, но это не всегда зависит от меня. Я готов драться 17 февраля или 9 марта, но ни один боец ​​в моем дивизионе не хочет выходить против меня.

Поединок с соперником без рейтинга? Мне плевать», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.

Умар Нурмагомедов опубликовал список желаемых соперников. В него вошли Фигейредо, Фонт и Круз

Али Абдель-Азиз: «Все боятся Умара Нурмагомедова. Никогда не видел ничего подобного»

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1 комментарий
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шикарный шанс упустил конешно Умар залетать в титулную гонку.
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