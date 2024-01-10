Шон Стрикленд: «За использование допинга нужно давать пожизненную дисквалификацию»
Шон Стрикленд призвал давать пожизненный бан бойцам, использующим допинг.
«Нужно давать пожизненную дисквалификацию за использование стероидов, ЭПО и прочей гадости. Следы запрещенных препаратов в легальных добавках – это одно. Но за настоящее дерьмо должны наказывать пожизненным запретом на выступления.
Если бы UFC и спортивные комиссии относились к этому серьезно, то это было бы нормой. Большая часть бойцов с этим согласится», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.
Брат Хабиба отстранен на полгода за допинг. Что об этом известно?
Из-за Конора UFC ушел от USADA. Проверять на допинг будет экс-агент ФБР, допрашивавший Хуссейна
"величайший" 💪