Шон Стрикленд: «За использование допинга нужно давать пожизненную дисквалификацию»

Шон Стрикленд призвал давать пожизненный бан бойцам, использующим допинг.

«Нужно давать пожизненную дисквалификацию за использование стероидов, ЭПО и прочей гадости. Следы запрещенных препаратов в легальных добавках – это одно. Но за настоящее дерьмо должны наказывать пожизненным запретом на выступления.

Если бы UFC и спортивные комиссии относились к этому серьезно, то это было бы нормой. Большая часть бойцов с этим согласится», – написал в соцсетях чемпион в среднем весе .

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