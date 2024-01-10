Шон Стрикленд: «За использование допинга нужно давать пожизненную дисквалификацию»

Теги допинг UFC MMA Шон Стрикленд контент Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд призвал давать пожизненный бан бойцам, использующим допинг.

«Нужно давать пожизненную дисквалификацию за использование стероидов, ЭПО и прочей гадости. Следы запрещенных препаратов в легальных добавках – это одно. Но за настоящее дерьмо должны наказывать пожизненным запретом на выступления.

Если бы UFC и спортивные комиссии относились к этому серьезно, то это было бы нормой. Большая часть бойцов с этим согласится», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

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4 комментария
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Шлеменко и Исмаилов против
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Сложно не согласиться с Шоном!
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Джон Джонс против
"величайший" 💪
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Минус Джонс, минус Махачев, минус ещё много кто...
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