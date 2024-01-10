«На массу». Павлович поел во «Вкусно – и точка»

Сергей Павлович поел во «Вкусно – и точка».

Фотографией из ресторана тяжеловес UFC поделился в социальных сетях.

«На массу», – подписал публикацию .

В последний раз Павлович (18-2) дрался в ноябре-2023, когда проиграл нокаутом в первом раунде. К поединку он подходил на серии из шести досрочных побед.

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