«С лучшей ракеткой в мире». Усман и Умар Нурмагомедовы встретились с Джоковичем

Усман и Умар Нурмагомедовы встретились с Новаком Джоковичем.

Совместной фотографией Усман поделился в социальных сетях.

«С лучшей ракеткой в мире», – подписал публикацию Нурмагомедов.

Усман (17-0) в последний раз дрался в октябре, когда победил . Позже поединок был признан несостоявшимся из-за проваленного Нурмагомедовым допинг-теста.

(16-0) в июле перенес операцию на плечевом суставе. В последний раз он выходил в октагон в январе-2023, когда нокаутировал Раони Барселоса в первом раунде.

Умар Нурмагомедов: «Я готов, но ни один боец ​​дивизиона не хочет выходить против меня. Плевать, можно и соперника без рейтинга»

Менеджер заявил, что Усман Нурмагомедов остался чемпионом Bellator