«С лучшей ракеткой в мире». Усман и Умар Нурмагомедовы встретились с Джоковичем
Усман и Умар Нурмагомедовы встретились с Новаком Джоковичем.
Совместной фотографией Усман поделился в социальных сетях.
«С лучшей ракеткой в мире», – подписал публикацию Нурмагомедов.
Усман (17-0) в последний раз дрался в октябре, когда победил Брента Примуса. Позже поединок был признан несостоявшимся из-за проваленного Нурмагомедовым допинг-теста.
Умар (16-0) в июле перенес операцию на плечевом суставе. В последний раз он выходил в октагон в январе-2023, когда нокаутировал Раони Барселоса в первом раунде.
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