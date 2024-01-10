«С лучшей ракеткой в мире». Усман и Умар Нурмагомедовы встретились с Джоковичем

Теги Новак Джокович MMA Умар Нурмагомедов Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Усман и Умар Нурмагомедовы встретились с Новаком Джоковичем.

Совместной фотографией Усман поделился в социальных сетях.

«С лучшей ракеткой в мире», – подписал публикацию Нурмагомедов.

Усман (17-0) в последний раз дрался в октябре, когда победил Брента Примуса. Позже поединок был признан несостоявшимся из-за проваленного Нурмагомедовым допинг-теста.

Умар (16-0) в июле перенес операцию на плечевом суставе. В последний раз он выходил в октагон в январе-2023, когда нокаутировал Раони Барселоса в первом раунде.

Умар Нурмагомедов: «Я готов, но ни один боец ​​дивизиона не хочет выходить против меня. Плевать, можно и соперника без рейтинга»

Менеджер заявил, что Усман Нурмагомедов остался чемпионом Bellator

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Помню, как Селеш сказала, что она не ракетка, а человек
+4
-2
+2
Играет не ракетка, а игрок!
Не с лучшей в мире, а с величайшим в истории!
+3
-3
0
величайшие!
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий