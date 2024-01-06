Умар Нурмагомедов опубликовал список желаемых соперников. В него вошли Фигейредо, Фонт и Круз
Умар Нурмагомедов опубликовал список желаемых соперников.
В список вошли Дейвисон Фигейредо, Роб Фонт и Доминик Круз.
«Любого», – подписал публикацию боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.
Нурмагомедов (16-0) в июле перенес операцию на плечевом суставе. В последний раз он выходил в октагон в январе-2023, когда нокаутировал Раони Барселоса в первом раунде.
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