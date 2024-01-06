Умар Нурмагомедов опубликовал список желаемых соперников. В него вошли Фигейредо, Фонт и Круз

Теги UFC MMA Доминик Круз Дейвисон Фигейредо Умар Нурмагомедов Роб Фонт Бокс/MMA/UFC

Умар Нурмагомедов опубликовал список желаемых соперников.

В список вошли Дейвисон Фигейредо, Роб Фонт и Доминик Круз.

«Любого», – подписал публикацию боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.

Нурмагомедов (16-0) в июле перенес операцию на плечевом суставе. В последний раз он выходил в октагон в январе-2023, когда нокаутировал Раони Барселоса в первом раунде.

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1 комментарий
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Ну любого так любого забирай всех) по очереди)
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