Умар Нурмагомедов опубликовал список желаемых соперников. В него вошли Фигейредо, Фонт и Круз

Умар Нурмагомедов опубликовал список желаемых соперников.

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«Любого», – подписал публикацию боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.

Нурмагомедов (16-0) в июле перенес операцию на плечевом суставе. В последний раз он выходил в октагон в январе-2023, когда нокаутировал Раони Барселоса в первом раунде.

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