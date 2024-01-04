Али Абдель-Азиз: «Все боятся Умара Нурмагомедова. Никогда не видел ничего подобного»

Абдель-Азиз пожаловался на нежелание бойцов драться с Умаром Нурмагомедовым.

«Все боятся Умара Нурмагомедова. UFC так усердно работает, чтобы устроить ему бой, но никто не хочет этого делать, Дана Уайт.

Ему гораздо труднее подраться, чем даже Хабибу Нурмагомедову. Я был в этой игре больше двух лет, но никогда раньше не видел ничего подобного», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз.

Абдель-Азиз сообщил, что Мухаммад будет готовиться к Эдвардсу в Дагестане

Али Абдель-Азиз: «Умар Нурмагомедов готов драться с кем угодно»