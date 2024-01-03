Менеджер заявил, что Усман Нурмагомедов остался чемпионом Bellator

Теги MMA легкий вес (MMA) Bellator Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Усман Нурмагомедов остался чемпионом Bellator.

«Усман остался чемпионом. По его следующему поединку будет ясно ближе к завершению дисквалификации, пока ясности нет», – сказал менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов.

Напомним, что в ноябре-2023 Усман Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест, из-за чего его лишили победы над Брентом Примусом и исключили из Гран-при легковесов Bellator.

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