Аспиналл – Джонсу: «Ты даешь своему эго разгуляться. Я хочу победить лучшего бойца всех времен, можешь это понять?»

Теги UFC MMA Джон Джонс Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл ответил на критику Джона Джонса.

«Джон, чувак, ты даешь своему эго разгуляться. Я не преуменьшаю твои достижения – они невероятные. Намного превосходят мои. Ты известен как лучший боец ​​всех времен, и именно поэтому я хочу тебя победить. Ты ведь можешь это понять?» – написал в соцсетях временный чемпион UFC Том Аспиналл.

Джонс – Аспиналлу: «О тебе и твоих позорных вызовах будут слагать легенды»

Миочич обратился к Аспиналлу: «Я выиграю у Джонса, а потом поговорю с тобой об объединении поясов»

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2 комментария
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Том, на удивление, очень не глупым мужиком выглядит. Говорит вполне разумные вещи. Не кидается пустым трештоком, а подбирает верные фразы для вызовов.
Вполне себе чемпионское поведение, с желанием сделать себе имя не за счет слов, а за счет дела. Уважение.
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+12
Джонс как будто бы нервничает от вызовов Аспиналла. Как бы не пришлось лечь в нокаут потом.
Том хорошие вещи говорит, реально
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