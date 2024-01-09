Аспиналл – Джонсу: «Ты даешь своему эго разгуляться. Я хочу победить лучшего бойца всех времен, можешь это понять?»
Том Аспиналл ответил на критику Джона Джонса.
«Джон, чувак, ты даешь своему эго разгуляться. Я не преуменьшаю твои достижения – они невероятные. Намного превосходят мои. Ты известен как лучший боец всех времен, и именно поэтому я хочу тебя победить. Ты ведь можешь это понять?» – написал в соцсетях временный чемпион UFC Том Аспиналл.
Джонс – Аспиналлу: «О тебе и твоих позорных вызовах будут слагать легенды»
Миочич обратился к Аспиналлу: «Я выиграю у Джонса, а потом поговорю с тобой об объединении поясов»
Вполне себе чемпионское поведение, с желанием сделать себе имя не за счет слов, а за счет дела. Уважение.
Том хорошие вещи говорит, реально