Аспиналл – Джонсу: «Ты даешь своему эго разгуляться. Я хочу победить лучшего бойца всех времен, можешь это понять?»

Том Аспиналл ответил на критику Джона Джонса.

«Джон, чувак, ты даешь своему эго разгуляться. Я не преуменьшаю твои достижения – они невероятные. Намного превосходят мои. Ты известен как лучший боец ​​всех времен, и именно поэтому я хочу тебя победить. Ты ведь можешь это понять?» – написал в соцсетях временный чемпион UFC Том Аспиналл.

Джонс – Аспиналлу: «О тебе и твоих позорных вызовах будут слагать легенды»

Миочич обратился к Аспиналлу: «Я выиграю у Джонса, а потом поговорю с тобой об объединении поясов»