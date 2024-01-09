Чикадзе бросил вызов Эммету: «Ты избил парня, работающего с коровами на ферме. Прими бой на UFC 300»

Гига Чикадзе согласился на поединок против Джоша Эмметта на турнире UFC 300.

«Джош! Ты избил парня, едва вставшего с дивана и работающего с коровами на ферме. Прими предложение промоушена на UFC 300, я уже согласился! Я сделаю с тобой то, что ты сделал с ним!» – написал в соцсетях боец UFC Гига Чикадзе.

Напомним, что Джош Эмметт нокаутировал Брайса Митчелла в первом раунде поединка на турнире UFC 296. Изначально с Эмметтом должен был подраться Чикадзе, но он выбыл из-за травмы.

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