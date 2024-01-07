Эмметт – о бое о Волкановски и Топурии: «Оба парня могут победить: Алекс – один из лидеров P4P, но Илия молод и голоден»

Теги полулегкий вес UFC MMA Джош Эмметт Александр Волкановски Илия Топурия UFC 298 Бокс/MMA/UFC

Джош Эмметт сделал прогноз на бой Алекса Волкановски и Илии Топурии.

«Сложно прогнозировать, но я понимаю, за счет чего оба из них могут победить. Волк – один из лучших P4P. Он продолжает совершенствоваться и доказывать, что люди ошибаются. Перед боями всегда кажется: «Сейчас он проиграет». Но в конце концов он добился уважения».

«Но Илия молод, голоден и талантлив. Он говорил, что собирается прикончить Алекса в первом раунде и тому подобное. Надеюсь, он не недооценивает Волка. Думаю, это просто часть его образа. Не знаю. Мне сложно ставить против такого доминирующего чемпиона как Алекс», – сказал бывший претендент на временный титул UFC в полулегком весе Джош Эмметт.

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