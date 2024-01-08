Тренер Царукяна – о бое с Оливейрой: «Очень тяжелый бой будет для обоих»

Тренер Армана Царукяна оценил шансы перед боем с Чарльзом Оливейрой.

«Я не могу сказать, что кто-то из них превосходит другого в какой-то дисциплине. Они приблизительно на одинаковом уровне во всем, кроме переводов. Переводы и контроль у Армана лучше. В стойке, возможно, Царукян немного лучше в передвижениях.

Оливейра очень упертый парень, который лезет в зарубу. Очень тяжелый бой будет для обоих. Нельзя забывать, что Чарльз – бывший чемпион, он не мальчик для битья. Это серьезная проверка для Армана», – сказал тренер легковеса UFC Армана Царукяна Сергей Торосян.

Официально: Оливейра и Царукян проведут претендентский бой на UFC 300

Махачев подерется с победителем боя Оливейра – Царукян летом-2024 (Дана Уайт)