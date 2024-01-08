Тренер Царукяна – о бое с Оливейрой: «Очень тяжелый бой будет для обоих»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Чарльз Оливейра Арман Царукян UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Тренер Армана Царукяна оценил шансы перед боем с Чарльзом Оливейрой.

«Я не могу сказать, что кто-то из них превосходит другого в какой-то дисциплине. Они приблизительно на одинаковом уровне во всем, кроме переводов. Переводы и контроль у Армана лучше. В стойке, возможно, Царукян немного лучше в передвижениях.

Оливейра очень упертый парень, который лезет в зарубу. Очень тяжелый бой будет для обоих. Нельзя забывать, что Чарльз – бывший чемпион, он не мальчик для битья. Это серьезная проверка для Армана», – сказал тренер легковеса UFC Армана Царукяна Сергей Торосян.

Официально: Оливейра и Царукян проведут претендентский бой на UFC 300

Махачев подерется с победителем боя Оливейра – Царукян летом-2024 (Дана Уайт)

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
хоть бы без травм и не отменили. бой огнище
+5
0
+5
Оливейра в грэпплинге на порядок лучше, если судить по статистике. У Царукяна всего четыре или пять побед приемами за всю карьеру и ни одной в юфс.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий