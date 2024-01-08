Гилберт Бернс: «За работу. 2024-й – год крови, пота и слез»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Гилберт Бернс UFC 299 Бокс/MMA/UFC

Гилберт Бернс начал подготовку к бою с Джеком Деллой Маддаленой.

«Приступаем к работе! 2024-й – год крови, пота и слез. Отдам все силы, что у меня есть», – написал в соцсетях бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс.

Напомним, что в ночь на 9 марта Бернс подерется с Джеком Деллой Маддаленой в главном карде UFC 299.

Бернс – о спарринге с Нганну: «Нанес Фрэнсису травму, поймав на болевой прием. Думал, что он убьет меня за это»

Жена Бернса: «Дю Плесси хотел драться со Стриклендом прямо на трибуне. Шон вежливо попросил нас отойти»

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