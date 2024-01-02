Бернс – о спарринге с Нганну: «Нанес Фрэнсису травму, поймав на болевой прием. Думал, что он убьет меня за это»
Гилберт Бернс признался, что нанес травму Фрэнсису Нганну во время спарринга.
«Мы тренировались вместе, но ему это не понравилось. Это было давно, лет пять назад. Мы отрабатывали борьбу – я поймал Фрэнсиса на болевой прием, но он отказался стучать и получил травму руки.
Мне было так страшно. Я подумал: «Боже мой! Этот парень убьет меня!» Но он спокойно отреагировал на ситуацию. Так что у меня есть опыт тренировок с Нганну. Но драться с ним я бы не стал», – сказал полусредневес UFC Гилберт Бернс.
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