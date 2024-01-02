Бернс – о спарринге с Нганну: «Нанес Фрэнсису травму, поймав на болевой прием. Думал, что он убьет меня за это»

Теги UFC MMA Фрэнсис Нганну Гилберт Бернс Бокс/MMA/UFC

Гилберт Бернс признался, что нанес травму Фрэнсису Нганну во время спарринга.

«Мы тренировались вместе, но ему это не понравилось. Это было давно, лет пять назад. Мы отрабатывали борьбу – я поймал Фрэнсиса на болевой прием, но он отказался стучать и получил травму руки.

Мне было так страшно. Я подумал: «Боже мой! Этот парень убьет меня!» Но он спокойно отреагировал на ситуацию. Так что у меня есть опыт тренировок с Нганну. Но драться с ним я бы не стал», – сказал полусредневес UFC Гилберт Бернс.

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