Милохин – о тренировках по ММА: «Когда приезжаю на спарринги, очко сжимается до невозможного размера»

Теги MMA натив Даня Милохин контент Бокс/MMA/UFC

Даня Милохин рассказал о страхе перед спаррингами по ММА.

– Уже месяца полтора-два каждый день с утра я провожу по две тренировки. Просыпаюсь в 6:00, кушаю, занимаюсь английским и еду на тренировку. Первая – в 10 часов, она с профессионалами.

– Насколько сложно адаптироваться к нагрузкам? Организм не офигевает?

– Бро, каждый день, когда приезжаю на спарринги, у меня сжимается очко до невозможного размера. Я реально очень боюсь – даже если не спарринги. Но иду через этот страх, просыпаюсь, отлепляюсь от кровати, потому что все мышцы напряжены, все болит.

Единственный выходной – воскресенье. В этот день у меня ледяные ванны, массажи и все, что нужно организму, чтобы восстановиться. При этом пью комплексные витамины, рыбий жир. Здесь, в Дубае, половина каждого дня тратится на спорт.

– Но ты от этого кайфуешь?

– Когда спаррингую, в последние три минуты думаю: «Все, ## ### [на фига] мне это надо? Я уже устал, синяки, меня носом воткнули в мат». В общем, очень плохо себя чувствую.

Но как только тренировка кончается – огромный прилив энергии. И я под этой энергией еду домой – похавал и спать. Бам! Думаю: «Я молодец», – сказал блогер Даня Милохин.

«На каждом спарринге очко сжимается до невозможного размера». Поговорили с Даней Милохиным – он теперь боец

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15 комментариев
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… и это ты ещё не был в военкомате
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Зачем нам знать про очко Милохина?
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Спортс, ау......я понимаю что это ваш либеральный заднеприводный побратим, но зачем вы его пихаете в раздел единоборств???
+17
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ЛГБТ же запретили, теперь нельзя такое публиковать
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Ответ Люблю Марго Робби
Спортс, ау......я понимаю что это ваш либеральный заднеприводный побратим, но зачем вы его пихаете в раздел единоборств???
им очень симпатично его очко
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Очко Дани Милохина. Где оно сейчас, и в каком состоянии.
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у меня оно сжимается от таких новостей на спортсе
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жуть. жуткий персонаж. жутко ведёт себя. жуткая статья. пожалуйста,не надо!
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Видимо, готовится воткнyть башкой в землю мастера тайного карате Помёта :)
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Странно, должно по идее расширяться в случае Милохина
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Ответ Дмитрий9779
Зачем нам знать про очко Милохина?
🤣
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Спарринг- партнёр любит поуже.
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Вот это заголовок..😀спортс конечно может😀спид инфо отдыхает..
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Ответ Люблю Марго Робби
Спортс, ау......я понимаю что это ваш либеральный заднеприводный побратим, но зачем вы его пихаете в раздел единоборств???
Кстати, реально идеально точно описал два столпа идеологии местного управления)
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