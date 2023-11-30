Даня Милохин рассказал о тренировках по ММА с Моргенштерном.

– Зачем тебе единоборства, кроме хайпа? У этого есть глобальная цель?

– Когда я достигну успеха, у людей не будет вопросов. Понятно, что не побью Чимаева – это сложно, другой уровень, он всю жизнь готовится.

Но хотя бы мечтать и идти к этому можно. Хочется показать, что я очень разносторонний: могу и петь, и танцевать, и снимать тиктоки, и по ######### [лицу] давать и получать.

У меня никогда в жизни не было дисциплины. Для меня это тоже воспитание, через силу, через страх идти и делать, потому что я уже пообещал.

– К боям тебя подтолкнул Моргенштерн. Почему он решил, что ты боец?

– Все просто. Сидели с ребятами: «Чем Даня может заняться прямо сейчас? Что ему сделать, чтобы выхлоп пошел вдолгую?» То есть не песни петь, как все, а такое, чтобы люди ###### [офигели].

И мне говорит: «Представьте, Даня будет давать типам ##### [затрещины]. Что? Это же звучит странно, что Даня кого-то ######## [побьет]. Люди в это не поверят. Ты готов?» Ну и все, погнали.

– Спарринговал с ?

– Когда еще не очень сильно занимался, он меня побеждал – Алишер больше меня, у него длиннее руки, дольше ходил на бокс. Сейчас, бро, он не лезет и не хочет со мной спарринговать. Понимает, что я уже отбитый чел и мне уже хорошенько давали по лицу.

Он видел мои синяки, тренировки и, конечно, изменения в теле. Алишер сам говорит: «Вау, бро! ## ### [вот это] у тебя шея. Ты уже такой – прям мужичок». Думаю, нам нет смысла спарринговать. Сейчас если не вырублю его, то точно обыграю, – сказал блогер Даня Милохин.

* – признан в России иностранным агентом.

«На каждом спарринге очко сжимается до невозможного размера». Поговорили с Даней Милохиным – он теперь боец