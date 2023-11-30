Милохин – о тренировках с Моргенштерном*: «Сейчас он не спаррингует со мной: понимает, что я отбитый чел»

Теги MMA Моргенштерн Даня Милохин Бокс/MMA/UFC

Даня Милохин рассказал о тренировках по ММА с Моргенштерном.

– Зачем тебе единоборства, кроме хайпа? У этого есть глобальная цель?

– Когда я достигну успеха, у людей не будет вопросов. Понятно, что не побью Чимаева – это сложно, другой уровень, он всю жизнь готовится.

Но хотя бы мечтать и идти к этому можно. Хочется показать, что я очень разносторонний: могу и петь, и танцевать, и снимать тиктоки, и по ######### [лицу] давать и получать.

У меня никогда в жизни не было дисциплины. Для меня это тоже воспитание, через силу, через страх идти и делать, потому что я уже пообещал.

– К боям тебя подтолкнул Моргенштерн. Почему он решил, что ты боец?

– Все просто. Сидели с ребятами: «Чем Даня может заняться прямо сейчас? Что ему сделать, чтобы выхлоп пошел вдолгую?» То есть не песни петь, как все, а такое, чтобы люди ###### [офигели].

И мне говорит: «Представьте, Даня будет давать типам ##### [затрещины]. Что? Это же звучит странно, что Даня кого-то ######## [побьет]. Люди в это не поверят. Ты готов?» Ну и все, погнали.

– Спарринговал с Моргенштерном?

– Когда еще не очень сильно занимался, он меня побеждал – Алишер больше меня, у него длиннее руки, дольше ходил на бокс. Сейчас, бро, он не лезет и не хочет со мной спарринговать. Понимает, что я уже отбитый чел и мне уже хорошенько давали по лицу.

Он видел мои синяки, тренировки и, конечно, изменения в теле. Алишер сам говорит: «Вау, бро! ## ### [вот это] у тебя шея. Ты уже такой – прям мужичок». Думаю, нам нет смысла спарринговать. Сейчас если не вырублю его, то точно обыграю, – сказал блогер Даня Милохин.

* – признан в России иностранным агентом.

«На каждом спарринге очко сжимается до невозможного размера». Поговорили с Даней Милохиным – он теперь боец

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34 комментария
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Зачем новость об этой пыли здесь?
+48
-3
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Бокс/ММА/UFC 🤣🤣🤣
+32
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Ответ Илья Семёнов
Зачем новость об этой пыли здесь?
поддерживаю. зачем на спорте эти два ...на?
+19
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Спортс, сделайте черный список по тегам, чтобы не читать ,,новостей" про данных персонажей.
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Не понимаю, что эта новость делает в спортивной ветке. Но то что Милохин отбитый и так все давно знали.
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Вот прям на главной это?...
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А если какая нибудь Валя карнавал запишется в бассейн, то новость об этом появится в разделе плавание?
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Зачем? Зачем сообщать такие "новости" о таких человекообразных?
+5
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
а ведь спортс был неплохим спортивным сайтом, пока не перешёл на желтуху...
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Называй вещи своими именами, ты - #######
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###### какой-то, ##### этих #######.
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Спасибо. Держите в курсе!
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Ответ cveto4
💩
Хуже. Из г...можно при желании пользу извлечь. От этого пользы никакой.
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Ответ Юг России
поддерживаю. зачем на спорте эти два ...на?
Редакция ему сочувствует
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Блевануть. МутЬ. Спортс. ну хватит))
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Очень жду в списках иногентов спортс ру и его учредителей
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Что за хрень здесь постят??? Этому подобию человека, место у мусорного бачка.
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Ответ Великий Алонсо
Бокс/ММА/UFC 🤣🤣🤣
это как медиафутбол в разделе «футбол»
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Пробитый
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Могу брать и давать))) Во боец)))
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Зачем я этот кал прочитал 🤦🏻
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Ответ Oleg Olegov
А если какая нибудь Валя карнавал запишется в бассейн, то новость об этом появится в разделе плавание?
так же как и весь блэк стар в разделе фитнес и бодибилдинг))
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Теперь боксеров у кого очко жим-жим будут называть Милохин
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Теперь фигурка не такой уж и дурдом. В хоккее бузова и ротенберг, в футболе медиалига, здесь это. Пожалуй, только баскетбол держит уровень
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Пора уходить на чемпионат.
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кто из двух говномесов боксер? зачем это в разделе бокса?
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В этот раз спортс за ужином аппетит испортил…. Я так похудею, будут такие статейки появляться!
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Новости спорта от спорца
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ко-ко-ко
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Зачем это здесь?
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Слово пацана посмотрел явно
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ну хоть порадовали новостями под вечер , а то хоккей футбол . фигурное катание всякое .
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Наконец то у Последнего Императора достойный приемник!
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