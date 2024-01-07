Эмметт – о Волкановски: «Алекс – хороший парень. Однажды он дал подержать мне пояс и сказал: «Это то, за что ты борешься»

Теги полулегкий вес UFC MMA Джош Эмметт Яир Родригес Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Джош Эмметт оценил человеческие качества Алекса Волкановски.

«Бои Алекса в легком весе? Он был №1 P4P. Парень заслужил уважение. Пусть делает все, что хочет. Волк очень активен и двигается между дивизионами. Он тот, кто помог мне подраться с Родригесом за временный титул.

«Не испытываю к Алексу никакого негатива. Он отличный чемпион и хороший человек. Когда я дрался с Яиром в Перте в начале прошлого года, он принес свой пояс и сказал: «Эй, хочешь подержать его? Это то, за что ты борешься». Алекс – хороший парень», – сказал полулегковес UFC Джош Эмметт.

Эмметт – о бое о Волкановски и Топурии: «Оба парня могут победить: Алекс – один из лидеров P4P, но Илия молод и голоден»

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