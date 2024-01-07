Хрюнов сообщил, что Монсон подерется в феврале в Ингушетии по правилам бокса

Теги Владимир Хрюнов Олег Тактаров Джефф Монсон бокс Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов заявил, что Джефф Монсон подерется с Лом-Али Газгиреевым.

«Монсон проведет бой с Газгириевым 17 февраля в Назрани по правилам бокса», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

В последний раз Монсон дрался летом-2023, закончив вничью боксерский поединок с Олегом Тактаровым.

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