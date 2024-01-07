Хрюнов сообщил, что Монсон подерется в феврале в Ингушетии по правилам бокса

Владимир Хрюнов заявил, что Джефф Монсон подерется с Лом-Али Газгиреевым.

«Монсон проведет бой с Газгириевым 17 февраля в Назрани по правилам бокса», – сказал промоутер .

В последний раз Монсон дрался летом-2023, закончив вничью боксерский поединок с .

Джефф Монсон: «В феврале подерусь с Тактаровым и завершу карьеру»

Монсон – об отказе от гражданства США: «Грустно, что не смогу навещать детей. Но в целом я очень счастлив»