Артур Бетербиев: «Не мускулы делают человека сильным, а внутренний стержень»

Теги Артур Бетербиев бокс Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев рассказал, чем сильный человек отличается о слабого.

«Сильный человек – это не мускулы. Сильный человек – это человек с внутренним стержнем, со стойким характером. Мужество, храбрость, справедливость, благородство отличают сильного человека от слабого.

Иногда нам всем не хватает этих качеств», – написал чемпион мира по боксу Артур Бетербиев в соцсетях.

В ночь на 14 января Бетербиев проведет поединок против Каллума Смита. Бой состоится в Квебеке (Канада).

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5 комментариев
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Нефритовый стержень!
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Мускулы-физика, стержень-психология. Никак не пересекаются эти истории)
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Что-то из Стэтхэма…
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В комментах одни философы собрались вижу :)
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Джохар такой был👍
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