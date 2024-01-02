Артур Бетербиев: «Не мускулы делают человека сильным, а внутренний стержень»

Артур Бетербиев рассказал, чем сильный человек отличается о слабого.

«Сильный человек – это не мускулы. Сильный человек – это человек с внутренним стержнем, со стойким характером. Мужество, храбрость, справедливость, благородство отличают сильного человека от слабого.

Иногда нам всем не хватает этих качеств», – написал чемпион мира по боксу в соцсетях.

В ночь на 14 января Бетербиев проведет поединок против Каллума Смита. Бой состоится в Квебеке (Канада).

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