Али Абдель-Азиз: «Умар Нурмагомедов готов драться с кем угодно»

Теги UFC MMA Али Абдель-Азиз Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз высказался об Умаре Нурмагомедове.

«Умар готов драться с кем угодно. Топовые или нерейтинговые бойцы – ему плевать», – написал в социальных сетях менеджер Али Абдель-Азиз.

Нурмагомедов (16-0) продолжает восстанавливаться после перенесенной операции. В последний раз он выходил в октагон в январе, когда нокаутировал Раони Барселоса в первом раунде.

«Все отказались драться с ним». Абдель Азиз – о соперниках Умара Нурмагомедова

Умар Нурмагомедов пожаловался на отсутствие соперников: «И что мне делать?»

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сегодня во сколько бои
0
0
0
Так он готов или восстанавливается!
Пора бы определиться
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий