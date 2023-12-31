Али Абдель-Азиз: «Умар Нурмагомедов готов драться с кем угодно»
Али Абдель-Азиз высказался об Умаре Нурмагомедове.
«Умар готов драться с кем угодно. Топовые или нерейтинговые бойцы – ему плевать», – написал в социальных сетях менеджер Али Абдель-Азиз.
Нурмагомедов (16-0) продолжает восстанавливаться после перенесенной операции. В последний раз он выходил в октагон в январе, когда нокаутировал Раони Барселоса в первом раунде.
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Пора бы определиться