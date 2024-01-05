Леннокс Льюис: «Джошуа, будь завоевателем, избей Чжилея. Ты не получишь славы, побеждая парней вроде Валлина»
Леннокс Льюис назвал главных соперников Энтони Джошуа.
«Энтони Джошуа проиграл, а потом вернулся в поединках против Джермейна Франклина и Роберта Хелениуса. Все осуждают его, но продолжают внимательно следить. Он хочет проверить свое мастерство, дайте ему хоть кого-то.
Этот последний парень, Отто Валлин, я не знаю, как ведется подбор соперников. Джошуа успешно избивал его в спаррингах, и потому знал, как с ним справиться. Это было похоже на бой профессионала и любителя. Ты не получишь славы, побеждая таких парней.
Будь завоевателем, избей Чжана Чжилея, который победил твоего соотечественника Джо Джойса. Есть новый парень – Фрэнк Санчес, с которым тоже можно устроить хороший бой.
Проблема в том, что он дерется с боксерами, которые только поднимаются, а его основные конкуренты – это Чжан и Тайсон Фьюри», – заявил чемпион Олимпийских игр Леннокс Льюис.
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