Оскар Де Ла Хойя заявил о планах организовать поединок Хейни – Гарсия в марте

Оскар Де Ла Хойя хочет устроить поединок Дэвина Хейни и Райана Гарсии.

«Март, Лас-Вегас. Дэвин Хейни против Райана Гарсии – это следующий бой, который мы хотим устроить. Я думаю, что этот поединок можно легко организовать», – заявил экс-чемпион мира по боксу и промоутер Оскар Де Ла Хойя.

Хейни принял предложение Де Ла Хойи подраться с Гарсией: «Давай сделаем это, брат»

Де Ла Хойя предложил Хейни бой с Гарсией: «Давай побьем рекорды PPV»