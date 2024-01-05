Оскар Де Ла Хойя заявил о планах организовать поединок Хейни – Гарсия в марте

Теги Оскар Де Ла Хойя бокс Райан Гарсия Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Оскар Де Ла Хойя хочет устроить поединок Дэвина Хейни и Райана Гарсии.

«Март, Лас-Вегас. Дэвин Хейни против Райана Гарсии – это следующий бой, который мы хотим устроить. Я думаю, что этот поединок можно легко организовать», – заявил экс-чемпион мира по боксу и промоутер Оскар Де Ла Хойя.

Хейни принял предложение Де Ла Хойи подраться с Гарсией: «Давай сделаем это, брат»

Де Ла Хойя предложил Хейни бой с Гарсией: «Давай побьем рекорды PPV»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий