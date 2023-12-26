Де Ла Хойя предложил Хейни бой с Гарсией: «Давай побьем рекорды PPV»
Оскар Де Ла Хойя предложил Дэвину Хейни бой с Райаном Гарсией.
«Счастливых каникул лучшему легковесу мира Дэвину Хейни. Давай побьем рекорды PPV в бою с Райаном Гарсией!» – написал в соцсетях бывший чемпион мира по боксу и действующий промоутер Оскар Де Ла Хойя.
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Бой, прервавший гражданскую войну на Филиппинах. 15 лет назад Пакьяо закончил карьеру Де Ла Хойи