Де Ла Хойя предложил Хейни бой с Гарсией: «Давай побьем рекорды PPV»

Теги Оскар Де Ла Хойя легкий вес бокс Райан Гарсия Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Оскар Де Ла Хойя предложил Дэвину Хейни бой с Райаном Гарсией.

«Счастливых каникул лучшему легковесу мира Дэвину Хейни. Давай побьем рекорды PPV в бою с Райаном Гарсией!» – написал в соцсетях бывший чемпион мира по боксу и действующий промоутер Оскар Де Ла Хойя.

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Бой, прервавший гражданскую войну на Филиппинах. 15 лет назад Пакьяо закончил карьеру Де Ла Хойи

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