Де Ла Хойя предложил Хейни бой с Гарсией: «Давай побьем рекорды PPV»

Оскар Де Ла Хойя предложил Дэвину Хейни бой с Райаном Гарсией.

«Счастливых каникул лучшему легковесу мира . Давай побьем рекорды PPV в бою с Райаном Гарсией!» – написал в соцсетях бывший чемпион мира по боксу и действующий промоутер .

«Переживаю за его психическое состояние». Инстаграм-звезда бокса наехал на собственных промоутеров перед боем – и победил

Бой, прервавший гражданскую войну на Филиппинах. 15 лет назад Пакьяо закончил карьеру Де Ла Хойи