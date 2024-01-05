Уайт – о Power Slap: «Это самый быстрорастущий вид спорта на планете»

Теги UFC Дана Уайт MMA Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт считает, что лига пощечин Power Slap повторит успех UFC.

«Мы быстро приближаемся к отметке в 100 млн подписчиков. Посмотрите на видео с ударом Эвиан Скотт. Это дерьмо стало вирусным. Мир сошел с ума – это пятое видео, которое обошло по просмотрам UFC.

Люди говорят, что Power Slap интересен только из-за нокаутов, но два самых популярных видео не имеют к ним отношения. Это самый быстрорастущий вид спорта на планете. Мы повторяем историю UFC.

PFL только что купил Bellator. Они пытаются привлечь внимание, но не зарабатывают деньги. У Power Slap было всего пять событий, и у нас уже есть прибыль за первый год. Кто может подобным похвастаться?

У нас небольшая группа владельцев без внешних инвесторов. Высокая маржа с высокой денежной конверсией. Этот вид спорта станет глобальным», – заявил президент UFC Дана Уайт.

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3 комментария
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Ждём когда там кто-то умрёт. Там чаще не пощёчину, пробивают, а удар в челюсть
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Сложно назвать это спортом
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это не зрелище это блевотина, похоже лысому акционеры контракт не продлят таки, готовит себе поляну
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