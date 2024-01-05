Уайт – о Power Slap: «Это самый быстрорастущий вид спорта на планете»
Дана Уайт считает, что лига пощечин Power Slap повторит успех UFC.
«Мы быстро приближаемся к отметке в 100 млн подписчиков. Посмотрите на видео с ударом Эвиан Скотт. Это дерьмо стало вирусным. Мир сошел с ума – это пятое видео, которое обошло по просмотрам UFC.
Люди говорят, что Power Slap интересен только из-за нокаутов, но два самых популярных видео не имеют к ним отношения. Это самый быстрорастущий вид спорта на планете. Мы повторяем историю UFC.
PFL только что купил Bellator. Они пытаются привлечь внимание, но не зарабатывают деньги. У Power Slap было всего пять событий, и у нас уже есть прибыль за первый год. Кто может подобным похвастаться?
У нас небольшая группа владельцев без внешних инвесторов. Высокая маржа с высокой денежной конверсией. Этот вид спорта станет глобальным», – заявил президент UFC Дана Уайт.
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