Дон Чарльз: «Фьюри разорвет Усика за счет размеров»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри Дон Чарльз бокс Бокс/MMA/UFC

Тренер Даниэля Дюбуа уверен в легкой победе Тайсона Фьюри над Александром Усиком.

«Фьюри замолчал, и я думаю, что это не случайно – он ушел тренироваться, потому что серьезно относится к поединку с Усиком.

Простите, если я ошибаюсь, но не думаю, что это будет тяжелый поединок для Тайсона. Он разорвет его за счет размеров. Фьюри будет избивать и толкать соперника.

Усик – исключительный, блистательный тактик. У него фантастический ритм, который может помешать Фьюри. Я бы посоветовал Александру бить по корпусу, даже не думая об ударах по голове», – заявил Дон Чарльз.

Фьюри – Усику: «Бесполезный кусок дерьма. Я разобью твою кроличью морду»

Усик – о поединке с Фьюри: «Вопрос не в том, смогу ли я выиграть, а в том, когда это произойдет»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По какому корпусу? По пузу или по печени с прослойкой жира в 50мм, не разу не наблюдал чтобы тайсона смущали такие удары
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий