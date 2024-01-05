Тренер Даниэля Дюбуа уверен в легкой победе Тайсона Фьюри над Александром Усиком.

«Фьюри замолчал, и я думаю, что это не случайно – он ушел тренироваться, потому что серьезно относится к поединку с Усиком.

Простите, если я ошибаюсь, но не думаю, что это будет тяжелый поединок для Тайсона. Он разорвет его за счет размеров. Фьюри будет избивать и толкать соперника.

Усик – исключительный, блистательный тактик. У него фантастический ритм, который может помешать Фьюри. Я бы посоветовал Александру бить по корпусу, даже не думая об ударах по голове», – заявил Дон Чарльз.

Фьюри – Усику: «Бесполезный кусок дерьма. Я разобью твою кроличью морду»

Усик – о поединке с Фьюри: «Вопрос не в том, смогу ли я выиграть, а в том, когда это произойдет»