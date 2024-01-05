Деметриус Джонсон: «Майк Перри – лучший боец 2023 года»

Деметриус Джонсон назвал имя лучшего бойца прошлого года.

«Майк Перри – мой боец года. Почему? Он одолел двух чемпионов мира подряд.

Теперь он «Король насилия», который победил двух моих хороших друзей – Люка Рокхолда и Эдди Альвареса в BKFC. Эти парни не шутят», – заявил экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон.

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