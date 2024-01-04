Биспинг – о Коноре: «Его рука выглядит толстой и дряхлой. Средняя категория – не его оптимальный вес»

Майкл Биспинг оценил решение Конора Макгрегора перейти в средний дивизион UFC.

«Неудивительно, что бой пройдет в среднем весе, потому что рука Конора... она немного дряблая. Я видел только ее, и она выглядела толстой и мягкой. Макгрегор явно многовато весит сейчас. Брендан Лохан, который сейчас тренируется с Конором, сказал, что его вес не меньше 90 кг.

Он дрался в полулегком весе, а теперь хочет продолжить карьеру в средней категории, и это, откровенно говоря, не его оптимальный вес.

Конечно, он дерется с другим легковесом – Майклом Чендлером, и в этом плане нет никакой опасности. Но важно понимать, что Конор потеряет свою скорость. Я не хейтер, и очень рад новости о его возвращении, потому что это самый интересный парень в плане энергетики, ажиотажа и зрелищности. Выиграет он или проиграет – это не имеет значения. Теперь его возвращение будет тоже чем-то особенным», – заявил экс-чемпион UFC Майкл Биспинг.

Напомним, что Макгрегор подерется с Чендлером в среднем весе на турнире UFC 29 июня.

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