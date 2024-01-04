Макгрегор выступил за обучение в школах на ирландском языке: «Каждый день благодарю маму за то, что она отправила меня в ирландскую школу»
Конор Макгрегор поддержал идею обучения в ирландских школах на местном языке.
«Я каждый день благодарю маму за то, что она отправила меня в ирландскую школу. Ирландия к победе!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
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