Макгрегор выступил за обучение в школах на ирландском языке: «Каждый день благодарю маму за то, что она отправила меня в ирландскую школу»

Конор Макгрегор поддержал идею обучения в ирландских школах на местном языке.

«Я каждый день благодарю маму за то, что она отправила меня в ирландскую школу. Ирландия к победе!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

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