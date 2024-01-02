Генри Сехудо: «Конор хочет стать первым бойцом, который дрался в четырех весовых категориях»
Генри Сехудо отреагировал на анонс возвращения Конора Макгрегора.
«Я уже говорил, что Конор может провести бой не только в легкой и полулегкой весовых категориях, но и в средней. Именно об этом он недавно объявил.
Возможно, Макгрегор хочет стать первым бойцом в истории, который сможет сказать: «Эй, я дрался в четырех разных дивизионах». Это сумасшествие. Настоящее безумие», – сказал экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
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Конор возвращается? Не дрался три года, а теперь поднялся в весе