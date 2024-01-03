Сехудо – о двухгодичном простое Чендлера: «Я бы тоже ждал Конора, ведь Майкл получит кучу миллионов»

Генри Сехудо поддержал Майкла Чендлера, который подерется с Конором Макгрегором.

« очень хорошо поступил, решив ждать. Знаете, почему? – это дойная корова.

Я бы ждал почти два года, чтобы подраться с Конором. Это целая куча миллионов, которые которые получит Майкл», – сказал бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе .

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