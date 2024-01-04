Ариэль Хельвани: «Первый совместный турнир PFL и Bellator может пройти 24 февраля»

Бойцы Bellator и PFL могут подраться на одном турнире в феврале.

«Крайне велика вероятность того, что первый совместный турнир PFL и Bellator состоится в Саудовской Аравии. Возможно, там будут супербои «чемпион против чемпиона». Турнир запланирован на 24 февраля. Переговоры уже идут», – заявил журналист Ариэль Хельвани.

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