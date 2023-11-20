Тренер Нганну – об Аспиналле: «Мы считали его главным конкурентом в тяжелом весе»

Теги UFC MMA Джон Джонс Фрэнсис Нганну Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Тренер Нганну назвал Аспиналла сильнейшим бойцом тяжелого веса UFC.

«Я давно говорю, что Аспиналл – тот самый парень. Люди забыли о нем из-за травмы колена, которую он получил в поединке против Кертиса Блейдса. Будучи тренером Нганну, я оценивал тяжелый дивизион UFC с точки зрения конкуренции и видел Тома Аспиналла главным соперником Фрэнсиса.

Речь о том, что нужно драться с сильнейшим. Возможно, вы подумаете, что речь пойдет о Джоне Джонсе, но в чем он лучше? Том Аспиналл во многом напоминает мне Фрэнсиса Нганну. Я все еще думаю, что его атлетизм просто удивителен. Вы увидите, как он сильно вырастет и изменится», – заявил Эрик Никсик.

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