Анкалаев оскорбил Уокера: «Готовился к бою с воином, но он оказался клоуном»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Джонни Уокер Бокс/MMA/UFC

Магомед Анкалаев назвал клоуном Джонни Уокера.

«Готовился к бою с воином, но он оказался клоуном», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев, чей бой с Джонни Уокером на UFC 294 признали несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом от Анкалаева.

Анкалаев – о Уокере: «Если он мне покажет что‑то недозволенное, то я уничтожу его. И на улице тоже»

Джонни Уокер: «Анкалаев ко мне теперь плохо относится? Я люблю тебя, Магомед»

 

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18 комментариев

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Миклекер Клер
Анкалаев классный боец ! Но ты же сам запрещенный удар нанес .
+48
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eyshon
Жалко это читать.
Сам нарушил правила и после оскорбляет его.
+35
-2
+33
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Tony Artyomenko
Ух, как оскорбил
+13
-1
+12
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Горец Юнайтед
Ответ Миклекер Клер
Анкалаев классный боец ! Но ты же сам запрещенный удар нанес .
Почему тогда Стерлинг клоун?
+20
-10
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Олег Налетов
Ответ Миклекер Клер
Анкалаев классный боец ! Но ты же сам запрещенный удар нанес .
клоун в этой ситуации только врач
+10
-3
+7
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Остап Бендер
Пытается трешточить, но еще учиться и учиться)
+7
-1
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ST-L
Ответ Остап Бендер
Пытается трешточить, но еще учиться и учиться)
ну не идет ему это, у него уже сформировался образ тихого и спокойного парня, а он пытается трешточить как Чимаев. можно же и по доброму заниматься трештоком, а не обязательно через оскорбления
+4
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+4
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ST-L
Ответ Maga Maga
рано или поздно любой сорвётся, бой за титульник ничья. за претендентский не состоявшийся, ещё два боя до чемпионства.
сорвался и несколько дней не может остановиться? ну ну
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ParvizLNDRreal
Да ладно. Ну что вы прям. Разогревают бой парни
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madjer163
Да тот хотел повторить трюк бумажного чемпиона
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jmkc6z5z9t
Анкалаев опустился до трештога.Жаль
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SR4_Ali
Офигеть какие вы двуликие Я не помню что про Яна говорили такое наоборот В Грязь поливали Стерлинга
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Диономис
Получен новый уровень трештока: 1й.
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Ильмарчик
Анкалаев похоже наконец-то нанял пиар-менеджера или ведущего соцсетей, да вот только этот заход, ну такое.
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MustangGT
Не прав ты, Магомед! Врач непрофессиональный попался, это не вина Уокера.
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Maga Maga
Ответ ST-L
ну не идет ему это, у него уже сформировался образ тихого и спокойного парня, а он пытается трешточить как Чимаев. можно же и по доброму заниматься трештоком, а не обязательно через оскорбления
рано или поздно любой сорвётся, бой за титульник ничья. за претендентский не состоявшийся, ещё два боя до чемпионства.
+1
-1
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