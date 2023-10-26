Анкалаев оскорбил Уокера: «Готовился к бою с воином, но он оказался клоуном»

Магомед Анкалаев назвал клоуном Джонни Уокера.

«Готовился к бою с воином, но он оказался клоуном», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев, чей бой с на UFC 294 признали несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом от .

Анкалаев – о Уокере: «Если он мне покажет что‑то недозволенное, то я уничтожу его. И на улице тоже»

Джонни Уокер: «Анкалаев ко мне теперь плохо относится? Я люблю тебя, Магомед»