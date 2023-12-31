UFC разрабатывает бой между Эдвардсом и Мухаммадом на 300-й турнир в Лас-Вегасе

Теги UFC MMA Леон Эдвардс UFC 300 Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Бой между Эдвардсом и Мухаммадом может пройти на UFC 300.

Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани. Он не уточнил, главным или соглавным событием станет их поединок. При этом рассматривается кандидатура Шавката Рахмонова.

Леон Эдвардс – действующий чемпион полусреднего веса. Белал Мухаммад идет на серии из девяти побед.

В 2021 году Эдвардс и Мухаммад уже проводили бой, но его признали несостоявшимся после тычка в глаз Мухаммада.

Турнир UFC 300 пройдет 13 апреля в Лас-Вегасе.

Эдвардс уничтожил любимчика Трампа прямо на его глазах. Отомстил за мертвого отца – под свист американских трибун

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я не думаю что юфс 300 станет таким крутым если там будут обычные бои а не такие как Ислам Махачев и Эдвардс, люди просто не будут смотреть на одно и тоже, раз юбилей дайте самый крутой бой за последние 10-15 лет
0
0
0
Ответ iska_77
Я не думаю что юфс 300 станет таким крутым если там будут обычные бои а не такие как Ислам Махачев и Эдвардс, люди просто не будут смотреть на одно и тоже, раз юбилей дайте самый крутой бой за последние 10-15 лет
ну, эдвардс и белал вряд ли будет мейн ивентом, этот бой и на мейн ивент обычного PPV тянет с натяжкой, не то, что на юбилейный. (хотя я вообще без понятия, что на UFC 300 будет мейн ивент, думал, чикен с диазом, но чикен сказал, что будет драться летом).
ислама так же на UFC 300 не будет, он не дерётся в рамадан. может очередного адесанью с перейрой на мейн ивент подгонят, или ронды раузи возвращение, на эту тему тоже были сплетни
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий