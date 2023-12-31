UFC разрабатывает бой между Эдвардсом и Мухаммадом на 300-й турнир в Лас-Вегасе
Бой между Эдвардсом и Мухаммадом может пройти на UFC 300.
Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани. Он не уточнил, главным или соглавным событием станет их поединок. При этом рассматривается кандидатура Шавката Рахмонова.
Леон Эдвардс – действующий чемпион полусреднего веса. Белал Мухаммад идет на серии из девяти побед.
В 2021 году Эдвардс и Мухаммад уже проводили бой, но его признали несостоявшимся после тычка в глаз Мухаммада.
Турнир UFC 300 пройдет 13 апреля в Лас-Вегасе.
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ислама так же на UFC 300 не будет, он не дерётся в рамадан. может очередного адесанью с перейрой на мейн ивент подгонят, или ронды раузи возвращение, на эту тему тоже были сплетни