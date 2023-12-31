UFC разрабатывает бой между Эдвардсом и Мухаммадом на 300-й турнир в Лас-Вегасе

Бой между Эдвардсом и Мухаммадом может пройти на UFC 300.

Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани. Он не уточнил, главным или соглавным событием станет их поединок. При этом рассматривается кандидатура Шавката Рахмонова.

– действующий чемпион полусреднего веса. идет на серии из девяти побед.

В 2021 году Эдвардс и Мухаммад уже проводили бой, но его признали несостоявшимся после тычка в глаз Мухаммада.

Турнир UFC 300 пройдет 13 апреля в Лас-Вегасе.

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