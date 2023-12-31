Леон Эдвардс: «Следующую защиту пояса я проведу на UFC 300»

Леон Эдвардс рассказал, когда проведет следующий поединок.

«Следующую защиту пояса я проведу на турнире UFC 300, который состоится в апреле. Надеюсь, что после этого я подерусь летом. Хочу провести бой в родном Бирмингеме.

Я веду переговоры с UFC – верю, что мы сможем сделать это», – сказал чемпион UFC в полусреднем весе .

В ночь на 17 декабря Эдвардс победил единогласным решением судей. Титульный поединок возглавил турнир UFC 296.

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