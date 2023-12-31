Леон Эдвардс: «Следующую защиту пояса я проведу на UFC 300»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Леон Эдвардс рассказал, когда проведет следующий поединок.

«Следующую защиту пояса я проведу на турнире UFC 300, который состоится в апреле. Надеюсь, что после этого я подерусь летом. Хочу провести бой в родном Бирмингеме.

Я веду переговоры с UFC – верю, что мы сможем сделать это», – сказал чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.

В ночь на 17 декабря Эдвардс победил Колби Ковингтона единогласным решением судей. Титульный поединок возглавил турнир UFC 296.

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3 комментария
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Ну и правильно, если с Белялом то только на таком карте такой бой и можно устроить, больше ни в каком номерном турнире этот бой себя не продаст.

На юфс300 Леон и Белял лолдны причём открывать, заслужили они своими абсолютно неинтересным стилем
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Как ни относись к Эдвардсу, но он хоть активен. Колби с поясом подрался бы только в 2025 году.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Ну и правильно, если с Белялом то только на таком карте такой бой и можно устроить, больше ни в каком номерном турнире этот бой себя не продаст. На юфс300 Леон и Белял лолдны причём открывать, заслужили они своими абсолютно неинтересным стилем
Леон подарил нокаут года в первом бою с Усманом, а во втором деклассировал Камару, который сам действовал в закрытом стиле. Против такого сложно показать что-то зрелищное. По последнему бою - не спорю, было скучно
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