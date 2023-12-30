Чемпион UFC Леон Эдвардс посетил матч «Астон Виллы» и «Бернли»

Леон Эдвардс посетил матч английской Премьер-лиги.

Чемпион UFC в полусреднем весе посетил матч чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Бернли» (3:2).

Эдвардс живет и тренируется в Бирмингеме, где базируется «Астон Вилла». После матча Эдвардс зашел в раздевалку «Виллы».

Альберт Туменов – о возможном реванше с Эдвардсом: «Я бы его вырубил в 3-4 раунде»

Фелдер раскритиковал Махачева за желание подраться с Эдвардсом: «Парни, оставайтесь и доминируйте в своих дивизионах»