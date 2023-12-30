Чемпион UFC Леон Эдвардс посетил матч «Астон Виллы» и «Бернли»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Леон Эдвардс посетил матч английской Премьер-лиги.

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс посетил матч чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Бернли» (3:2).

Эдвардс живет и тренируется в Бирмингеме, где базируется «Астон Вилла». После матча Эдвардс зашел в раздевалку «Виллы».

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3 комментария
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Ответ За 7Хага с децтва
Кто из них Эдвардс?
тот что темный ямаец🇯🇲🇯🇲🇯🇲 и Леон
+6
0
+6
Кто из них Эдвардс?
+1
0
+1
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