Чемпион UFC Леон Эдвардс посетил матч «Астон Виллы» и «Бернли»
Леон Эдвардс посетил матч английской Премьер-лиги.
Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс посетил матч чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Бернли» (3:2).
Эдвардс живет и тренируется в Бирмингеме, где базируется «Астон Вилла». После матча Эдвардс зашел в раздевалку «Виллы».
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