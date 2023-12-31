Федерация бокса США разрешит трансгендерам выступать в женских соревнованиях

Теги бокс Бокс/MMA/UFC

Федерация бокса США с 2024 года допустит трансгендеров до женских турниров.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Спортсмены должны будут соответствовать определенным критериям – для допуска к соревнованиям необходимо объявить о новой гендерной идентичности, пройти операцию по смене пола и ежеквартально проходить гормональное тестирование.

Уровень тестостерона в крови мужчин, сменивших пол, не должен превышать 5 нмоль/л. Спортсмены возрастом до 18 не смогут сменить категорию.

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