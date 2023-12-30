Альберт Туменов – о возможном реванше с Эдвардсом: «Я бы его вырубил в 3-4 раунде»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Альберт Туменов ACA Леон Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Альберт Туменов уверен в победе над Леоном Эдвардсом.

«Как бы сложился реванш? Можно сказать, мы никогда не узнаем. Но я считаю, что вырубил бы его в третьем раунде или четвертом.

Он умный боец, но слишком осторожный. Считаю, что Леон не должен быть чемпионом, таких чемпионов не должно быть в UFC. У него один нокаут, вроде, и все», – сказал чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов.

Напомним, Туменов проиграл Эдвардсу удушающим приемом на UFC 204 в 2016 году.

Туменов нокаутировал Гаджидаудова и стал чемпионом ACA в полусреднем весе

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Туманов талантливый боец. Уровня ЮФС. Но сейчас в нём говорит допинг))
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий