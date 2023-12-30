Альберт Туменов – о возможном реванше с Эдвардсом: «Я бы его вырубил в 3-4 раунде»

Альберт Туменов уверен в победе над Леоном Эдвардсом.

«Как бы сложился реванш? Можно сказать, мы никогда не узнаем. Но я считаю, что вырубил бы его в третьем раунде или четвертом.

Он умный боец, но слишком осторожный. Считаю, что не должен быть чемпионом, таких чемпионов не должно быть в UFC. У него один нокаут, вроде, и все», – сказал чемпион ACA в полусреднем весе .

Напомним, Туменов проиграл Эдвардсу удушающим приемом на 204 в 2016 году.

Туменов нокаутировал Гаджидаудова и стал чемпионом ACA в полусреднем весе