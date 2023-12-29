Оливейра и Царукян могут подраться в начале 2024 года (Metaratings)

Чарльз Оливейра и Арман Царукян могут подраться в 2024 году.

Как сообщает Metaratings, занят организацией поединка в легком весе между и . Бой может пройти в первой половине 2024 года.

Царукян дрался в последний раз в декабре-2023, когда нокаутировал . Оливейра не выходил в октагон с июня-2023, когда нокаутировал Дариуша.

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