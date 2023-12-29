Оливейра и Царукян могут подраться в начале 2024 года (Metaratings)
Чарльз Оливейра и Арман Царукян могут подраться в 2024 году.
Как сообщает Metaratings, UFC занят организацией поединка в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Арманом Царукяном. Бой может пройти в первой половине 2024 года.
Царукян дрался в последний раз в декабре-2023, когда нокаутировал Бенеила Дариуша. Оливейра не выходил в октагон с июня-2023, когда нокаутировал Дариуша.
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