Царукян пробил в живот комику Тамби: «У него свой бронежелет»

Теги UFC MMA Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян станет участником шоу с участием звезды ЧБД Тамби Масаевым.

Царукян выложил в соцсетях совместное фото с юмористом, на котором можно заметить баннер «Hustle show».

Боец UFC продемонстрировал звезде ЧБД свой удар.

«У него своей бронежилет 😂», – написал Царукян в соцсетях.

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3 комментария
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когда же Махачев потушит его хайп
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Ответ Tommy Addams
когда же Махачев потушит его хайп
Тебе он жить мешает?
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Ответ Tommy Addams
когда же Махачев потушит его хайп
Что тебе Тамби сделал плохого?
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