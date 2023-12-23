Царукян пробил в живот комику Тамби: «У него свой бронежелет»
Арман Царукян станет участником шоу с участием звезды ЧБД Тамби Масаевым.
Царукян выложил в соцсетях совместное фото с юмористом, на котором можно заметить баннер «Hustle show».
Боец UFC продемонстрировал звезде ЧБД свой удар.
«У него своей бронежилет 😂», – написал Царукян в соцсетях.
Арман Царукян в Дубае покормил львов с рук
Дариуш – о Царукяне: «Никогда не видел, чтобы он выбрасывал колени. Это застало меня врасплох»
🔥 Мегатурнир в боксе: Бивол, Уайлдер и Джошуа в одном карде. Все, что об этом нужно знать