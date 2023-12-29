UFC анонсировал новую антидопинговую программу: анализы будет собирать агентство DFSI, проверка проб – в лаборатории в Солт-Лейк-Сити

UFC раскрыл подробности новой антидопинговой программы.

Как сообщает официальный сайт UFC, сбором анализов займется агентство Drug Free Sport International (DFSI), которое сотрудничает с НФЛ, Главной лигой бейсбола и ФИФА.

Проверка проб будет производиться в Солт-Лейк-Сити (Юта) в аккредитованной ВАДА лаборатории спортивной медицины и научных исследований.

USADA заканчивает проверять бойцов UFC: за время сотрудничества только Коста и Джонс сдали более 100 тестов