UFC анонсировал новую антидопинговую программу: анализы будет собирать агентство DFSI, проверка проб – в лаборатории в Солт-Лейк-Сити

Теги допинг UFC MMA Бокс/MMA/UFC

UFC раскрыл подробности новой антидопинговой программы.

Как сообщает официальный сайт UFC, сбором анализов займется агентство Drug Free Sport International (DFSI), которое сотрудничает с НФЛ, Главной лигой бейсбола и ФИФА.

Проверка проб будет производиться в Солт-Лейк-Сити (Юта) в аккредитованной ВАДА лаборатории спортивной медицины и научных исследований.

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