Дэвис – о поединке с Иноуэ: «Не понимаю, почему СМИ продолжают обсуждать это дерьмо! Он даже не близок к моей категории»

Теги Наойя Иноуэ бокс Джервонта Дэвис Бокс/MMA/UFC

Джервонта Дэвис недоволен слухами о поединке с Наойя Иноуэ.

«Мы с Иноуэ не конкуренты. Он даже не близок к моей категории. Я не понимаю, почему СМИ продолжают обсуждать это дерьмо! Мне это не нравится», – пожаловался чемпион мира в легком весе Джервонта Дэвис.

Отметим, что Наойя Иноуэ – абсолютный чемпион мира в первом полулегком весе (до 55,3 кг). Дэвис выступает в легком весе (до 61,2 кг).

Иноуэ после победы над Тапалесом: «Думаю, 55 кг – мой вес. В 2024-м покажу себя еще сильнее»

Иноуэ к 30 годам выиграл 12 титулов в четырех весовых категориях

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2 комментария
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А мусульманам можно так выражаться?
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он Абдул Вахид теперь, имейте уважение к имени человека и его выбору, пожалуйста.
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