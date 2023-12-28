Дэвис – о поединке с Иноуэ: «Не понимаю, почему СМИ продолжают обсуждать это дерьмо! Он даже не близок к моей категории»

Джервонта Дэвис недоволен слухами о поединке с Наойя Иноуэ.

«Мы с Иноуэ не конкуренты. Он даже не близок к моей категории. Я не понимаю, почему СМИ продолжают обсуждать это дерьмо! Мне это не нравится», – пожаловался чемпион мира в легком весе Джервонта Дэвис.

Отметим, что Наойя Иноуэ – абсолютный чемпион мира в первом полулегком весе (до 55,3 кг). Дэвис выступает в легком весе (до 61,2 кг).

Иноуэ после победы над Тапалесом: «Думаю, 55 кг – мой вес. В 2024-м покажу себя еще сильнее»

Иноуэ к 30 годам выиграл 12 титулов в четырех весовых категориях