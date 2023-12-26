Арум поздравил Иноуэ с победой над Тапалесом: «Наойя – один из лучших, с кем я работал»

Боб Арум поздравил Наойю Иноуэ с победой над Марлоном Тапалесом.

« – особенный боец, один из лучших, чьим промоутером мне довелось побывать. Поздравляю нового абсолютного чемпиона в первом полулегком весе», – написал в соцсетях промоутер Иноуэ и босс компании Top Rank Боб Арум.

Иноуэ нокаутировал Тапалеса и стал абсолютным чемпионом мира в первом полулегком весе

Иноуэ к 30 годам выиграл 12 титулов в четырех весовых категориях