Иноуэ к 30 годам выиграл 12 титулов в четырех весовых категориях
Наойя Иноуэ стал 12-кратным чемпионом мира по боксу.
26 декабря в Токио Наойя Иноуэ нокаутировал Марлона Тапалеса в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полулегком весе.
30-летний Инуэ выиграл 12-й чемпионский пояс: ранее он брал титулы WBC в первом наилегчайшем, легчайшем и первом полулегком, WBO в первом легчайшем, легчайшем и первом полулегком, WBA в легчайшем и первом полулегком, IBF в легчайшем и первом полулегком, Ring в легчайшем и первом полулегком.
Непобедимый наследник Пакьяо, у которого нет конкурентов. Покорил уже четыре веса
Иноуэ нокаутировал Тапалеса и стал абсолютным чемпионом мира в первом полулегком весе