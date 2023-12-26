Иноуэ к 30 годам выиграл 12 титулов в четырех весовых категориях

Теги первый полулегкий вес Марлон Тапалес Наойя Иноуэ бокс Бокс/MMA/UFC

Наойя Иноуэ стал 12-кратным чемпионом мира по боксу.

26 декабря в Токио Наойя Иноуэ нокаутировал Марлона Тапалеса в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полулегком весе.

30-летний Инуэ выиграл 12-й чемпионский пояс: ранее он брал титулы WBC в первом наилегчайшем, легчайшем и первом полулегком, WBO в первом легчайшем, легчайшем и первом полулегком, WBA в легчайшем и первом полулегком, IBF в легчайшем и первом полулегком, Ring в легчайшем и первом полулегком.

Непобедимый наследник Пакьяо, у которого нет конкурентов. Покорил уже четыре веса

Иноуэ нокаутировал Тапалеса и стал абсолютным чемпионом мира в первом полулегком весе

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6 комментариев
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Монст конечно
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+1
Мощно
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Ответ RusVector
Давай следующие 4 штурмуй! Еще молод, время есть! Батыргазиев ляжет в первых раундах! Да и Кроуфорд на фоне Иноуэ выглядит Мешком!
У батыра ни одного пояса нет
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Ответ RusVector
Давай следующие 4 штурмуй! Еще молод, время есть! Батыргазиев ляжет в первых раундах! Да и Кроуфорд на фоне Иноуэ выглядит Мешком!
Кроуфорд старик японец молодой еще
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Ответ RusVector
Давай следующие 4 штурмуй! Еще молод, время есть! Батыргазиев ляжет в первых раундах! Да и Кроуфорд на фоне Иноуэ выглядит Мешком!
К кроуфорду японец не поднимется между ними 11 кило
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