Иноуэ после победы над Тапалесом: «Думаю, 55 кг – мой вес. В 2024-м покажу себя еще сильнее»

Теги первый полулегкий вес Марлон Тапалес Наойя Иноуэ бокс Бокс/MMA/UFC

Наойя Иноуэ поделился планами в первом полулегком весе.

«Большое спасибоТапалесу, который принял этот бой. Думаю, первый полулегкий – мой вес на данный момент.

В 2024 году покажу себя еще сильнее», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу в первом полулегком весе Наойя Иноуэ после победы над Марлоном Тапалесом.

Иноуэ к 30 годам выиграл 12 титулов в четырех весовых категориях

Непобедимый наследник Пакьяо, у которого нет конкурентов. Покорил уже четыре веса

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5 комментариев
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Ответ Оскар Муравьёв
Смысл выступать в 55 если все титулы уже есть.. Надо подниматься и становиться чемпион в 5 весе.. Тем более в 57 кило звёзд особо нет
Защищать титул чемпиона? Тем более, что соперники есть вполне себе неплохие. Тот же Ахмадалиев
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Смысл выступать в 55 если все титулы уже есть.. Надо подниматься и становиться чемпион в 5 весе.. Тем более в 57 кило звёзд особо нет
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Ответ fixicare
Защищать титул чемпиона? Тем более, что соперники есть вполне себе неплохие. Тот же Ахмадалиев
А еще Брэндон Фигероа, тоже очень хорош, и антропометрия достойная, руки длинные и бьющий тоже.
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Ответ vlad09
А еще Брэндон Фигероа, тоже очень хорош, и антропометрия достойная, руки длинные и бьющий тоже.
Фигероа на вес выше.
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Ответ fixicare
Защищать титул чемпиона? Тем более, что соперники есть вполне себе неплохие. Тот же Ахмадалиев
Мурод обязательный по ВБА. Но я в первую очередь хотел бы Луиса Нери.
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