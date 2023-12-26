Иноуэ после победы над Тапалесом: «Думаю, 55 кг – мой вес. В 2024-м покажу себя еще сильнее»

Наойя Иноуэ поделился планами в первом полулегком весе.

«Большое спасибоТапалесу, который принял этот бой. Думаю, первый полулегкий – мой вес на данный момент.

В 2024 году покажу себя еще сильнее», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу в первом полулегком весе после победы над Марлоном Тапалесом.

Иноуэ к 30 годам выиграл 12 титулов в четырех весовых категориях

Непобедимый наследник Пакьяо, у которого нет конкурентов. Покорил уже четыре веса