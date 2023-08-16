Кевин Джонсон: «Чума поразила мир. За что русских отвергают?»

Теги Кевин Джонсон бокс Бокс/MMA/UFC

Боксер Кевин Джонсон считает несправедливым отстранение российских спортсменов.

«Это просто безумие. Чума поразила мир. Вы не делали мне ничего плохого, я не делал ничего ужасного вам. Какая разница между нами? За что русских отвергают? Я не думаю, что это честное решение. Вы, ребята, не делали ничего плохого другим», – заявил американский боксер Кевин Джонсон.

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1 комментарий

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космонавт на дереве
чистой воды невиновный
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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