Кевин Джонсон: «Чума поразила мир. За что русских отвергают?»

Боксер Кевин Джонсон считает несправедливым отстранение российских спортсменов.

«Это просто безумие. Чума поразила мир. Вы не делали мне ничего плохого, я не делал ничего ужасного вам. Какая разница между нами? За что русских отвергают? Я не думаю, что это честное решение. Вы, ребята, не делали ничего плохого другим», – заявил американский боксер Кевин Джонсон.

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