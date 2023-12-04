Дейвисон Фигейредо: «Я заслуживаю чемпионский бой в легком весе. Если я повалю О’Мэлли, то ему конец»

Дейвисон Фигейредо хочет титульный бой в легком дивизионе UFC.

«Мне известно как нужно готовиться к поединкам за пояс. Я бывший чемпион наилегчайшего дивизиона, где выступают невероятные бойцы. Я показал, что заслуживаю этого. Роб [Фонт] – один из лучших, и я хочу проверить себя. Если они дадут мне титульник, то я соглашусь.

У Шона О’Мэлли отличный удар, но я доверяю своей команде и нашей стратегии. Сейчас я тренируюсь с Генри Сехудо – одним из лучших в дивизионе. Это парень разбирается в тактике. Я силен в джиу-джитсу и хорош в грэпплинге, но мне никогда не нравилось им пользоваться. Люблю драться и предпочту все решить в стойке.

Я бы устроил отличный поединок с Шоном О’Мэлли. Если я повалю его на октагон, то ему конец», – заявил двукратный экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо.

Напомним, что Роб Фонт (20-8) проиграл Дейвисону Фигейредо (22-3-1) единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 233.

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