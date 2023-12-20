Гарбрандт хочет подраться с Фигейредо: «Провести бой на UFC 300 было бы невероятно»

Теги UFC MMA Коди Гарбрандт Дейвисон Фигейредо UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Коди Гарбрандт хочет провести поединок против Дейвисона Фигейредо.

«Я бы очень хотел подраться с Фигейредо. Думаю, это отличный бой – в нем поучаствуют два бывших чемпиона. Это поединок, который должен был состояться давным-давно.

Я общался с Шоном Шелби [вице-президент UFC], ему понравилась эта идея. Провести бой на UFC 300 было бы невероятно – этот турнир будет потрясающим», – сказал боец легчайшего веса UFC Коди Гарбрандт.

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